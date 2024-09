Prédio de luxo em Ipanema vira alvo de disputa milionária no Rio

Numa ação por calote de honorários advocatícios, a Justiça do Rio bloqueou, recentemente, a venda do 8º andar do Edifício Cap Ferrat, um dos prédios mais caros do Rio, na Avenida Vieira Souto, orla de Ipanema.

O caso envolve um ex-cliente do escritório Antonelli Anastasia advogados. Coisa de 80 milhões de reais.