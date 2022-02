‘Precisamos nos preparar para os efeitos da guerra’, diz Ciro Gomes

Ciro Gomes disse na manhã desta quinta que o governo de Jair Bolsonaro não tem tarimbo para lidar com uma crise de proporções globais como a que se desenha com a invasão da Ucrânia pela Rússia.

Segundo o presidenciável do PDT, não existe mais no mundo atual “guerra distante e de consequências limitadas” e que a hora é de o Brasil se preparar para os seus impactos, sobretudo na possível escalada de preços das commodities, algo que costuma ocorrer em meio às guerras, quando o fluxo de comércio internacional reduz em razão dos conflitos e os preços das commodities em geral sobem.

“No mundo atual não existe mais guerra distante e de consequências limitadas. Precisamos nos preparar, portanto, para os reflexos do conflito entre Rússia e Ucrânia. Muito especialmente por termos um governo frágil, despreparado e perdido”, disse.

Para Gomes, o país sob Bolsonaro fica vulnerável aos movimentos do mercado no exterior principalmente por conta da política de preços dos combustíveis que, no Brasil, em razão de diretrizes definidas pela Petrobras, acompanha a cotação do barril de petróleo no mercado mundial.

“Para ficar em um só aspecto preocupante, basta lembrar que o barril do petróleo já passou dos 100 dólares o que vai nos atingir em cheio por termos uma política absurda de preços rigidamente atrelada ao mercado internacional”, disse.

Ciro disse por fim que a política de Bolsonaro é cheia de “equívocos e desvarios”. “A sociedade e outros poderes precisam estar alertas para fiscalizar um executivo com políticas interna e externa cheias de equívocos e desvarios. O desequilíbrio na ordem internacional pode gerar efeitos de um outro tipo de pandemia, em especial neste Brasil hoje tão vulnerável”.