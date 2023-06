Praça Mauá, no Rio, recebe primeiro Festival Dia V do Meio Ambiente

O centro do Rio de Janeiro vai receber a primeira edição do Festival Dia V, a partir das 10h do próximo dia 30. A Praça Mauá terá shows de funk, hip hop, oficinas de reciclagem, grafite e música e será palco de artistas como o rapper BK e o grupo Awure.

A organização é da Secretaria de Ambiente e Clima da Cidade do Rio em parceria com a Yolo Party. Todo resíduo gerado no festival, que marca a celebração do Mês do Meio Ambiente, será enviado para uma cooperativa de reutilização e reciclagem.

