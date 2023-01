Praça dos Três Poderes reabre após semanas bloqueada por ameaças golpistas

O trânsito na Praça dos Três Poderes, onde ficam os prédios do Palácio do Planalto, do Congresso e do STF, em Brasília, foi liberado nesta segunda-feira após três semanas de bloqueio por conta de ameaças golpistas. O acesso de veículos ao local foi fechado no último dia 12 de dezembro, quando bolsonaristas tentaram invadir a sede da PF e promoveram um quebra-quebra na capital federal.

A liberação ocorreu um dia após a posse de Lula como presidente, que reuniu dezenas de milhares de pessoas no local. A Esplanada dos Ministérios tinha bloqueios na altura do Congresso e dos palácios da Justiça e do Itamaraty.

Durante boa parte do mês de dezembro, o trânsito também havia sido interrompido na região por causa de ameaças de manifestações golpistas por parte de apoiadores do agora ex-presidente Jair Bolsonaro.