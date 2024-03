Possível envolvimento de autoridade com foro leva caso Marielle ao STF

Giro VEJA - quinta, 14 de março

Interferência na Petrobras e explicação de ministro sobre Israel

O senador da Comissão de Assuntos Econômicos Carlos Viana, do Podemos, afirmou em entrevista ao Ponto de Vista, de VEJA, que a interferência do governo gera um prejuízo enorme à Petrobras. A empresa decidiu reter o pagamento de dividendos extraordinários aos acionistas, o que acabou gerando um prejuízo de mais de 55 bilhões de reais em valor de mercado da empresa. A crise envolvendo os lucros da estatal e a ida do ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, ao Senado para falar da crise diplomática com Israel são os destaques do Giro VEJA.