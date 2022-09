Posse de Rosa no STF será bem mais modesta do que a de Moraes no TSE

A posse de Rosa Weber no STF vai reunir 350 convidados no plenário da Corte. A segurança do tribunal ainda avalia com a ministra se irá abrir um segundo espaço, fora do plenário, para que mais convidados acompanhem o evento por telões.

Além do trabalho do cerimonial, a proteção do Supremo terá esquadrão antibombas, detectores de metal, isolamento de perímetro próximo ao prédio e reforço policial.