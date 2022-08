Posse de Moraes no TSE foi ‘data histórica para o país’, diz Pacheco

Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco fez nesta quarta uma avaliação do que viu na posse de Alexandre de Moraes no TSE. O forte recado a Jair Bolsonaro em defesa das urnas eletrônicas e do sistema eleitoral tornou o evento “histórico”, na visão do senador.

“A posse do novo presidente do TSE foi uma data histórica para o país, com densidade política e institucional. A Justiça Eleitoral é especializada e tem a isenção para conduzir o processo eleitoral. Somente à Justiça Eleitoral, e somente a ela, cabe o dever de conduzir o processo eleitoral. Às demais instituições, cabe o papel de sugerir aperfeiçoamentos”, disse o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), nesta quarta-feira, a empresários do setor de comunicação.