Posse de Moraes no TSE deu um poderoso alerta a Bolsonaro

Quando Jair Bolsonaro entrou no plenário do TSE, o cenário já estava formado. Lula, Dilma, Michel Temer e José Sarney já estavam sentados na primeira fileira e observaram a chegada do presidente. Lula conversava com Temer ao pé do ouvido. Bolsonaro, cara fechada, sentou e passou os vinte minutos seguintes ao lado de Alexandre de Moraes com a mesma expressão.

A situação mudou quando o novo presidente da Justiça Eleitoral falou algo baixinho ao presidente, que sorriu e se animou. Com o discurso que fez logo depois do papo descontraído com Bolsonaro, no entanto, o mesmo Moraes que fez rir também fez o presidente voltar ao exibir o semblante de poucos amigos.

O ministro despertou a plateia, que aplaudiu longamente, inclusive de pé, quando o ministro disse que o sistema eleitoral brasileiro é motivo de orgulho nacional, algo distante da opinião e do discurso presidencial. “Somos a única democracia do mundo que apura e divulga os resultados eleitorais no mesmo dia. Com agilidade, segurança, competência e transparência. Isso é motivo de orgulho nacional”, disse Moraes.

Nesse ponto, vale falar da plateia que aplaudiu fortemente a defesa das urnas e do sistema eleitoral: magistrados de tribunais de todo o país, governadores de 22 estados, ministros de todos os tribunais superiores, integrantes do Ministério Público, da OAB e diplomatas de países de todos os cantos do mundo.

A posse no TSE, com todos os poderes da República, com todas as engrenagens importantes da democracia, serviu para mostrar como Bolsonaro está isolado e solitário em sua cruzada contra o sistema eleitoral. Pode ter apoio de seguidores radicais e de auxiliares do governo na área militar, mas não tem influência sobre as engrenagens que sustentam o Estado Democrático de Direito. Não houve nos discursos da cerimônia uma única citação aos militares que se dedicam a colocar de pé o discurso do presidente de falha no sistema eleitoral.

Esse foi o grande ensinamento da posse organizada pessoalmente por Moraes no TSE. Quando alguém ameaça desrespeitar o sagrado processo eleitoral que dá vida à democracia, o sistema se reúne para preservar a Constituição. Não há espaço para discurso golpista. O recado desta terça foi dado.