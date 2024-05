Posse de Cármen Lúcia no TSE pode promover reencontro de Lula e Bolsonaro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A posse da ministra Cármen Lúcia como presidente do TSE, no dia 3 de junho, pode promover reencontros, no mínimo, constrangedores.

Seguindo o protocolo para esse tipo de evento, a Corte Eleitoral disparou nesta quinta-feira convites para Lula e todos os ex-presidentes da República, entre eles Jair Bolsonaro — que, no ano passado, foi declarado inelegível no mesmo plenário onde acontecerá o evento.

Caso Lula e Bolsonaro resolvam comparecer, este seria o primeiro encontro presencial entre os dois desde a acirrada campanha das eleições de 2022.

Curiosamente, a primeira vez que os dois ficaram cara a cara foi na solenidade de posse de Alexandre de Moraes como chefe do TSE, há quase dois anos.

Na ocasião, Bolsonaro ainda comandava o Palácio do Planalto e já estava em guerra com o ministro.