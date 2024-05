Por que Alexandre Ramagem pretende usar o nome de Bolsonaro nas urnas

Estagnado nas sondagens feitas pelo PL como “Deputado Ramagem”, o ex-chefe da Abin Alexandre Ramagem decolou nas pesquisas internas ao ser testado como “Ramagem do Bolsonaro”.

Por conta do desempenho nos levantamentos eleitoral, o pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro agora pretende adotar o sobrenome do ex-presidente Jair Bolsonaro nas urnas. Ele disputou as eleições de 2022 como “Delegado Ramagem”, por ser delegado da PF.

Vale lembrar que o deputado federal Hélio Lopes foi o candidato com mais votos no Rio de Janeiro em 2018, como “Hélio Bolsonaro”, que foi eleito presidente naquele ano.

Impedido pelo TRE-RJ de usar o nome do capitão, Hélio Negão, como também é conhecido, teve cerca de 200.000 votos a menos naquele pleito, mas foi reeleito para a Câmara.