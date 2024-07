Por que Tabata ainda não desistiu de coligação com o PSDB em São Paulo

Após a quebra do pacto do PSDB, que indicaria José Luiz Datena como vice de Tabata Amaral para as eleições de São Paulo, a pré-candidata do PSB ainda não jogou a toalha sobre uma possível aliança com os tucanos em outubro.

Não são os cerca de 40 segundos de televisão, nem a possibilidade de agregar mais votos, que fazem a deputada manter a intenção de se aliar ao PSDB. A deputada tem dito em conversas particulares que não gostaria de disputar as eleições sem nenhuma coligação. Para ela, se aliar a outro partido seria um recado ao campo político e à imprensa sobre a sua capacidade enquanto articuladora política.

No lançamento de sua pré-campanha, Tabata chegou a receber Datena na casa de sua família. Depois, esteve com o apresentador no ato de filiação ao PSDB. Os tucanos decidiram, no entanto, decidiram lançar a pré-candidatura do apresentador como prefeito.

Tabata refuta o papel de vice e acredita que, mesmo que uma improvável aliança com os tucanos seja sacramentada, o nome de José Luiz Datena não deve mais ser a escolha do PSDB. Entre os nomes ventilados no partido estão José Aníbal, Mario Covas Neto, o Zuzinha, ou Ricardo Tripoli.

A convenção do PSDB em São Paulo, que iria ocorrer em 3 de agosto, deve ser adiantada para o próximo sábado, 27 de julho. Mesmo dia da convenção do PSB de Tabata Amaral.