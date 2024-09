Por que Sabrina Sato virou testemunha de um policial militar em São Paulo

A atriz e modelo Sabrina Sato foi convocada para prestar declarações no Comando de Policiamento da Capital em 18 de junho deste ano, na condição de testemunha, por conta de um entrevero ocorrido no carnaval de São Paulo de 2022. Na ocasião, Sabrina participava da celebração dentro de um camarote destinado a celebridades e convidados, no Sambódromo do Anhembi, quando teria reparado na presença de um PM conhecido nas redes sociais. A atriz e outros famosos teriam pedido para tirar foto com o agente.

Contudo, por ter cedido aos pedidos de foto, o soldado foi alvo de um procedimento administrativo militar por “abandono de posto”. Segundo a corporação, o PM ficou ausente de suas funções das 01h19 às 03h02, o que daria razão à acusação.

Ouvido pela VEJA, o soldado afirmou que a orientação da corporação foi que fizesse a segurança da porta do camarote. No entanto, entrou no local para utilizar o banheiro, o que seria permitido.

Além disso, o agente disse que faz parte de sua educação não recusar aos pedidos de foto e que estaria, ao mesmo tempo, fazendo a segurança do interior do camarote.

Assim, a defesa do PM pediu que Sabrina comparecesse à audiência na Justiça Militar para que pudesse corroborar (ou não) com sua versão. Mas a atriz alegou, na data, estar “em gravação”, e não apareceu. Uma nova audiência será marcada.