Por que o STF vem reformando decisões de TRTs sobre franquias de seguro

Atualizado em 10 out 2023, 14h45 - Publicado em 10 out 2023, 17h01

Estruturada num modelo de franquias em que os franqueados operam os produtos e as negociações com os clientes, a seguradora Prudential virou alvo de uma série de ações na Justiça do Trabalho — são pelo menos 24 — de empresários tentam conseguir o reconhecimento nos tribunais de vínculo trabalhista com a companhia.

Nos TRTs, muitas dessas ações têm prosperado, com magistrados interpretando a lei de modo a reconhecer as relações empregatícias. O STF, no entanto, tem derrubado todas essas ações por considerar que as decisões da Justiça do Trabalho excedeu sua competência com o reconhecimento da relação de emprego entre as partes.

“O posicionamento consolidado da Corte Superior busca distinguir a relação existente entre trabalhadores hipossuficientes e relações comerciais firmadas entre pessoas jurídicas, representadas por empresários com alto grau de instrução e relevante capacidade financeira, cientes do modelo de negócio contratado, com base em lei própria e contrato típico”, diz o diretor jurídico da Prudential, Pedro Mansur.

Até o momento, os ministros André Mendonça, Luiz Fux, Alexandre de Moraes e Cármen Lúcia já concederam liminares no Supremo para reformar decisões da justiça trabalhista. “Trata-se de precedentes nos quais a Corte declarou a constitucionalidade da terceirização pelas empresas privadas, tanto de atividades-meio quanto de atividades-fim, e, portanto, a não configuração de relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada”, diz Fux, em uma decisão recente.

Continua após a publicidade

Publicidade

Siga