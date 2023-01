Por que o STF pisou no freio em relação à prisão de Bolsonaro

Ministros do STF avaliam que a prisão de Jair Bolsonaro, investigado por envolvimento nos atos golpistas, só deve ocorrer se as provas revelarem seu envolvimento de forma inconteste nos ataques do início do mês.

Do contrário, a prisão do ex-presidente forneceria uma nova bandeira aos radicais, reanimaria a tropa e poderia fornecer ao ex-presidente o papel de mártir já utilizado por Lula para ressuscitar na política.

“Há dez dias, a prisão de Bolsonaro era bem real. Perdeu força porque é um erro. Daria uma nova causa aos golpistas e uma chance de Bolsonaro repetir Lula”, diz um ministro do STF.