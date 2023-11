Por que o Spotify decidiu sair do Uruguai

Uma das principais plataformas de streaming do mundo, o Spotify divulgou comunicado para explicar a decisão de encerrar as operações no Uruguai.

“Sem clareza sobre as mudanças nas leis de direitos autorais musicais incluídas na Lei de ‘Rendición de Cuentas de 2023’ — confirmando que quaisquer custos adicionais são de responsabilidade dos detentores de direitos — o Spotify, infelizmente, começará a encerrar seus serviços no Uruguai a partir de 1º de janeiro de 2024, e encerrará completamente o serviço até fevereiro, em detrimento de artistas e fãs”, diz o texto da plataforma.

O Spotify argumenta que já paga quase 70% de cada dólar gerado com música para as gravadoras e editoras que detêm os direitos autorais da música, e que representam e remuneram artistas e compositores. “Quaisquer pagamentos adicionais tornariam nosso negócio insustentável. Temos orgulho de ser o maior impulsionador de receitas para eles, tendo contribuído com mais de 40 bilhões de dólares até o momento. E, devido ao streaming, a indústria musical no Uruguai cresceu 20% apenas em 2022”, diz o Spotify.