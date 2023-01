Por que o Exército protegeu o acampamento bolsonarista no QG

Integrantes do governo Lula dizem que as forças de segurança do Distrito Federal foram impedidas de atuar no acampamento de radicais bolsonaristas no QG do Exército por um motivo bizarro: o lugar estava coalhado de familiares de militares da caserna.

“Não é que os militares do QG fossem golpistas, mas família é família. E eles não iriam deixar ninguém chegar usando a força para desmontar o lugar com os parentes lá dentro”, diz um integrante do governo.

A mesma versão tem sido usada por Ibaneis Rocha para mostrar que seu governo não tinha força para mexer com os aloprados do QG.