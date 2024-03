Por que Lula voltou a perder popularidade na pesquisa Quaest

Pesquisa Quaest divulgada nesta quarta mostra que a aprovação do trabalho de Lula no Planalto desceu a 51% dos entrevistados, aproximando-se de forma inédita, na série histórica, da parcela que desaprova o presidente, hoje em 46%. E 3% dos ouvidos não opinaram.

Lula já passou por momentos de queda de popularidade no Planalto no ano passado. Seus piores momentos se deram enquanto viajava o mundo escorregando em declarações que provocavam a ira internacional e dividiam a opinião do país. Foi assim quando acusou a União Europeia e os Estados Unidos de estimularem a guerra na Ucrânia, colocando o país invadido na mesma posição da Rússia e do invasor Vladimir Putin.

Na queda atual, Lula paga pela falta de cálculo político ao ter comparado a reação de Israel contra o Hamas ao extermínio de judeus no Holocausto. Além de servir de escada para o impopular governo israelense, o petista ampliou sua rejeição entre eleitores evangélicos, o público que mais reagiu negativamente às falas do petista sobre a guerra em Gaza (62% de desaprovação, contra 35% de aprovação). Para completar, Lula atacava Israel ao mesmo tempo em que agradava Putin, o que reforçou sua falta de coerência em relação a mortes de milhares de ucranianos na invasão russa.

O impacto da falta de foco de Lula

Com a cabeça do presidente focada em questões distantes do país, os dados do levantamento sugerem que Lula perde popularidade por demonstrar falta de foco na gestão do Brasil. Com tantas agendas paradas no Congresso, com problemas diários vividos pela população na segurança pública, o presidente segue envolvido em temas internacionais. A escolha atende ao desejo de Lula de concluir sua biografia como um líder mundial mais relevante do que é hoje, mas tudo tem um preço.

A pesquisa, claro, não é o fim do mundo. Lula ainda tem três meses para tentar aprovar alguma coisa no Congresso antes de o calendário eleitoral travar o país. Se conseguir focar os assuntos domésticos, poderá ter melhor resultado na próxima rodada da Quaest.

Os dados do levantamento, no entanto, preocuparam auxiliares de Lula. Nunca o governo estabeleceu tantas frentes de benefícios sociais à população, crédito para investimentos no agro e na indústria, além de medidas econômicas importantes no Congresso. Nada disso, no entanto, ajuda a popularidade do petista a levantar voo.

Para piorar a situação, Jair Bolsonaro, pressionado pelas investigações do STF, antecipou a campanha presidencial, realizando agendas lotadas no interior do país num movimento já visto anteriormente, quando terminou vencendo o petismo, em 2018.

O levantamento ouviu 2.000 pessoas de 25 a 27 de fevereiro de 2024, em 120 municípios das 27 unidades da federação. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais.