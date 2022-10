Por que Lula vai sonhar com Ciro Gomes nesta noite

Atualizado em 2 out 2022, 21h45 - Publicado em 2 out 2022, 21h44

As previsões mais desastrosas sobre o futuro político de Ciro Gomes foram confirmadas neste domingo. Terceira força nas eleições de 2018, o pedetista sairá das urnas com pouco mais de 3% dos votos, em quarto lugar, perdendo para Lula, com 47,99%, Jair Bolsonaro (43,57%) e Simone Tebet (4,20%).

Lula, com toda certeza, sonhará com Gomes nesta noite. Se os votos do pedetista estivessem ao lado do petista, a campanha teria terminado neste domingo e Bolsonaro já poderia começar a arrumar as malas.