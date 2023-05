Por que Lula pode acelerar indicação de Zanin ao STF no Senado

Mais dependente de Arthur Lira e de Rodrigo Pacheco do que nunca, Lula deu sinais aliados — sinais esses que chegaram a ministros do STF — de que poderá mesmo indicar Cristiano Zanin para o Supremo na próxima semana.

No momento em que o Senado se volta para a discussão do marco fiscal, a indicação de Zanin lançaria em campo uma nova batalha para estimular a oposição ao Planalto. Zanin advoga para Lula, tem sua confiança, mas carrega também a crítica de ter contato demais com ações da Lava-Jato que teria de julgar no Supremo.

O que pesa a seu favor, segundo um ministro do STF ouvido pelo Radar, é o fato de a Lava-Jato ter mergulhado recentemente em uma nova crise de credibilidade, com o novo juiz do caso sendo afastado pelo TRF-4 por supostas condutas impróprias em Curitiba.

“O descrédito da Lava-Jato ajuda Zanin a eliminar barreiras. Ele é símbolo das denúncias que revelaram os desmandos dessa operação”, disse esse magistrado ao Radar.

A vaga de Ricardo Lewandowski, hoje mais próxima de Zanin, é disputada por fortes candidatos em Brasília, como o ministro Luís Felipe Salomão, do STJ, o chefe do TCU, Bruno Dantas, e o jurista Manoel Carlos, nome preferido do próprio Lewandowski.