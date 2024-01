Por que Lira ficou decepcionado com Lula no 8 de janeiro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O presidente da Câmara, Arthur Lira, se sentiu desprestigiado pelo governo Lula no ato do aniversário dos ataques do 8 de janeiro.

O deputado alagoano reclamou que foi chamado pelo cerimonial do Palácio do Planalto, e não pelo presidente, pessoalmente, para a cerimônia da segunda-feira passada.

Lira alegou motivos pessoais para não comparecer ao evento.