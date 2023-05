Por que Lewandowski entrou na mira da CPI do MST

A primeira reunião da CPI do MST na Câmara dos Deputados está marcada para as 14h desta terça. O plano de trabalho será apresentado e após ser aprovado pelos 27 integrantes do colegiado, os parlamentares estão aptos a analisar os cerca de 40 requerimentos que chegaram à Comissão.

Entre os pedidos de convocação aparece o nome do recém aposentado ministro do STF, Ricardo Lewandowski. O deputado Alfredo Gaspar (União – AL) pediu a participação do ex-juiz por conta de uma visita à escola de formação de militantes Florestan Fernandes, em fevereiro deste ano.

Ao lado do coordenador do MST João Pedro Stédile, Lewandowski participou de um painel sobre a defesa da democracia. A mesa também foi composta pelos juristas Carol Proner e Lênio Streck.

Na fala do ex-ministro do STF, uma frase específica incomodou o autor do requerimento apresentado ao colegiado. “Visitando a Escola do MST percebi do que é capaz o povo organizado. E a escola é um exemplo disso”, disse Lewandowski.

“O ‘povo organizado’, de acordo com o ex-magistrado, toma forma no MST, que de maneira organizada, mas não ordeira, em abril último invadiu três propriedades somente no Estado da Bahia”, afirma Gaspar na justificativa do documento em que solicita a convocação de Lewandowski como testemunha da CPI.

“Enquanto Ministro do STF, cabia a ele guardar e preservar a Constituição em sua totalidade. Foi, para dizer o mínimo, contraditório zelar pela garantia constitucional do direito à propriedade e se irmanar em evento de organização, cujos coordenadores, que tem por objetivo a invasão de propriedade privada”, seguiu o deputado.