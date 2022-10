Por que Bolsonaro mira o STF na reta final da campanha

Atualizado em 10 out 2022, 12h31 - Publicado em 10 out 2022, 12h08

A vinte dias do duelo final com Lula nas urnas, Jair Bolsonaro meteu sua campanha numa cruzada ameaçadora contra o STF. O presidente já disse que, ao escolher novos ministros para a Corte, seguirá o critério de optar por “quem toma cerveja comigo”. Agora, ameaça ampliar o número de ministros do tribunal e ainda diluir o sistema de indicação dos magistrados, que passariam a ter mandatos.

A investida autoritária custará votos a Bolsonaro, mas o presidente, nessa jogada arriscada, espera ganhar mais eleitores do que perder. Como? A campanha tem pesquisas que mostram que o presidente ganha popularidade sempre que confronta o STF e seus ministros. Ele não foi à posse de Rosa Weber no comando da Corte e vive a insultar ministros com um palavreado de discussão de bar.

Uma parte do eleitorado bolsonarista deseja fechar o Supremo e entregar ao presidente os poderes do Judiciário. São os amantes do golpe. Outra parte, silenciosa, rejeita o STF por não concordar com decisões judiciais da Corte — esse sentimento negativo foi agravado pela pandemia, quando Bolsonaro jogou a responsabilidade de sua inépcia como governante nas togas dos ministros. Muita gente acreditou na fake news de que ele foi impedido de governar pela Corte durante a crise sanitária. É com esse eleitorado que o presidente tenta dialogar.

A rejeição ao Supremo já foi constatada em diferentes pesquisas e é compartilhada por eleitores de múltiplas correntes políticas. Alguns simplesmente ignoram o papel do STF na sociedade. Outros, esperam lucrar com o enfraquecimento das instituições — uma insanidade.

Bolsonaro compra um tremendo risco. É um jogo de tudo ou nada. Ameaçar a independência da Corte é ameaçar uma cláusula pétrea da Constituição, algo de efeito incerto na sociedade. Quantos eleitores dariam poderes a Bolsonaro para tentar desconstruir a instituição encarregada de dar a palavra final nos conflitos dentro do Estado Democrático de Direito? Logo a um governante investigado em diferentes procedimentos no tribunal. Bolsonaro aposta na popularidade de sua cruzada. Acredita que terá muitos votos prometendo desmontar o atual STF.

Essa jogada, no entanto, pode se revelar um tremendo tiro no pé.