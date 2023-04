Por que Bolsonaro escalou os próprios filhos para a guerra da CPMI

Jair Bolsonaro é conhecido por suas teorias conspiratórias. No poder, sentia-se diariamente alvo de tramas — muitas imaginárias — de toda sorte.

Com a chegada da CPMI dos ataques de 8 de janeiro, o ex-presidente sabe bem o que o espera — e não há nada de imaginário nesse caminho.

Num plenário dominado por aliados de Lula, ele será o alvo principal dos pedidos de investigação dos parlamentares. Nesse caminho, governistas já avisaram que vão pedir quebras de sigilo, convocações e, claro, a prisão de Bolsonaro, investigado no STF como figura central dos movimentos golpistas que tomaram o país depois da eleição do ano passado.

É por saber dos riscos que corre que o ex-presidente escalou Flávio e Eduardo, os filhos que estão no Senado e na Câmara, para conduzirem a oposição na CPMI. Com os dois no jogo, o ex-presidente saberá do que se passa nos bastidores da crise que se abrirá com as investigações. Terá meios para tentar criar dificuldades a ações da base governista e, claro, contará com a visibilidade familiar para se fazer ouvir na comissão, ainda que distante de um mandato.