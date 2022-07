Por que Arthur Lira segue em silêncio sobre o ataque de Bolsonaro ao TSE

Por que Arthur Lira não criticou o último ato de Jair Bolsonaro contra as urnas? Porque virão outros ataques e, segundo aliados, o presidente da Câmara já disse o que tinha para dizer sobre a postura do presidente.

“O Arthur já advertiu o presidente lá atrás. Não vai ficar falando toda hora”, diz um aliado.

Durante a pandemia, quando Bolsonaro elevou o tom de seu discurso golpista, com manifestante nas ruas atacando as instituições, Lira falou em “remédios amargos” contra os erros do inquilino do Planalto.

“Os remédios políticos do Congresso são conhecidos e são todos amargos. Alguns, fatais. Muitas vezes são aplicados quando a espiral de erros de avaliação se torna uma escala geométrica incontrolável”, disse Lira.