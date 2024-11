Por que Antonio Brito lembrou do impeachment de Dilma em reunião com o PT

Único dos três candidatos à presidência da Câmara que votou para salvar Dilma Rousseff do impeachment em 2016, Antonio Brito (PSD-BA) lembrou daquela sessão ao ser submetido pela bancada do PT, em vão, a uma sabatina nesta semana.

De acordo com deputados que participaram da conversa, na última terça-feira, Brito tentou dissuadir os petistas de apoiar Hugo Motta (Republicanos-PB) argumentando que a eleição presidencial de 2026 começa na disputa pelo comando da Câmara em fevereiro de 2025.

Para o baiano, não fazia sentido o partido de Lula embarcar no mesmo bloco do PL de Jair Bolsonaro, que tem cobrado a aprovação de um projeto de anistia aos golpistas do 8 de Janeiro. Não colou, e tanto o PT como o PL declararam apoio ao deputado do Republicanos, nome de Arthur Lira (PP-AL) para a própria sucessão.