Por que Anderson Torres está duplamente enrolado no STF

Anderson Torres está duplamente enrolado no STF: foi preso por causa dos atos golpistas e é investigado por ajudar garimpeiros.

Investigadores acreditam que ele teria muito a revelar, se decidisse abrir o coração na cadeia.

O ex-secretário de segurança pública do Distrito Federal está preso desde o último dia 14, por suposta conivência e omissão com os ataques terroristas promovidos no dia 8 de janeiro em Brasília por bolsonaristas golpistas.

Torres, aliás, foi ministro da Justiça do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, que também está na mira do Supremo.