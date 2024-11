Por que advogados da Petrobras já atenderam mais de 3 mil pessoas de graça

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Cerca de 70 advogados da Petrobras já atenderam aproximadamente 3.000 pessoas com serviços de advocacia gratuita para organizações sociais e para a população que vive em vulnerabilidade social e não pode pagar auxílio jurídico.

Batizado de Jurídico Pro Bono (expressão em latim que significa “para o bem”), o projeto foi criado em 2020 e conta com profissionais da companhia que atuam voluntariamente em demandas de moradores do entorno das unidades da estatal, em causas relativas, por exemplo, aos direitos das mulheres, de pessoas com deficiência, de crianças e adolescentes.

A defesa de comunidades indígenas e quilombolas também está no escopo de atuação da iniciativa.