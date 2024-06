Por que a posse de Cármen Lúcia no TSE não agradou a todos

A posse da ministra Cármen Lúcia no comando do TSE não agradou a todos. É que a Corte só serviu água e café aos convidados do evento, num contraste com a grande festa promovida quando Alexandre de Moraes assumiu o posto há dois anos.

A lista de convidados de Cármen também foi diferente. Moraes chamou todos os ex-presidentes da República para o evento. Cármen, segundo auxiliares, fez questão de vetar Jair Bolsonaro do evento e os outros ex-mandatários não foram para não evidenciar esse fato.