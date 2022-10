Atualizado em 21 out 2022, 14h19 - Publicado em 22 out 2022, 16h01

Seguindo um indicativo do STJ, a OAB deixará para 2023 o processo interno de escolha de nomes para a vaga de Felix Fischer no tribunal. A Corte só quer mexer com isso depois da eleição, daí o plano da entidade de movimentar sua lista interna de candidatos só no próximo ano.