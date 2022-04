Por que a noiva de Lula desperta inveja na cúpula petista

O Radar mostrou recentemente que Janja, a noiva de Lula, tem provocado a ira de integrantes da cúpula do partido ao “participar demais” das decisões do petista nessa pré-campanha.

Para amigos de Lula e Janja, o que incomoda uma ala do petismo é o fato de Janja ter renovado o círculo mais próximo de amizades de Lula.

Gente que antes era ouvida e frequentava as conversas mais reservadas de Lula agora foi substituída pela “agenda” de Janja, que tem amizades no meio artístico e passou a carregar Lula — veja a agenda dele no Rio nos últimos dias — para eventos sem a ala antiga do petismo.