Por eleitor de Tebet, petistas querem Meirelles como ministro de Lula

Atualizado em 5 out 2022, 15h03 - Publicado em 5 out 2022, 15h01

Uma ala do PT quer que Lula faça um movimento estratégico para capturar os eleitores de Simone Tebet, sobretudo os da classe média e que se identificam com o centro.

Um cacique petista sugeriu a Lula que convide Henrique Meirelles para que ele seja o futuro ministro da Economia em um eventual governo petista.

Hoje no União Brasil, Meirelles já foi do MDB de Tebet e teria a simpatia de parte da legenda para compor uma aliança com o petista.

Tebet divulgará nas próximas horas o que fará no segundo turno, se dará apoio explícito a Lula ou se ficará neutra na disputa.