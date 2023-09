Por cirurgia, Lula usa máscara na posse de Barroso no STF

Como fez na segunda-feira, durante reunião com o primeiro-ministro do Vietnã, o presidente Lula está utilizando uma máscara na posse de Luís Roberto Barroso como chefe do STF, na tarde desta quinta-feira. O motivo da precaução é a cirurgia para tratar de uma artrose no quadril, marcada para esta sexta.

Inicialmente, Lula se sentou entre a agora ex-presidente do Supremo Rosa Weber e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, a duas cadeiras do chefe do Senado, Rodrigo Pacheco. Depois de tomar posse, Barroso tomou o assento que era ocupado por Rosa.

No plenário, apenas o presidente da República usa a proteção facial.

