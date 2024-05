Por chuvas no RS, governo decide adiar Concurso Público Nacional Unificado

O governo Lula decidiu nesta sexta-feira adiar a aplicação das provas do Concurso Público Nacional Unificado, que aconteceria neste domingo, em todo o Brasil. O motivo para a mudança é a situação de calamidade no Rio Grande do Sul por conta das fortes chuvas que atingiram o Estado nos últimos dias.

O anúncio oficial da decisão deverá ocorrer às 15h, em pronunciamento da ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, no Palácio do Planalto. A informação foi antecipada pelo jornal “O Globo” e confirmada há pouco pelo Radar.

Na noite desta quinta, a pasta comandada por Esther Dweck informou que a o CPNU estava mantido para o domingo e que o governo federal envidaria “todos os esforços para garantir, no Rio Grande do Sul, a participação dos candidatos, em diálogo com as autoridades federais, estaduais e municipais competentes”. “Quaisquer atualizações serão informadas pelos canais oficiais do Ministério”, informava a nota.

Na manhã desta quinta, o MGI publicou um post nas redes sociais que candidatos poderiam solicitar ressarcimento da taxa de inscrição do concurso “em casos de falta de energia e desastres naturais, conforme previsto no edital do certame, mas acabou apagando a publicação. As respostas no X (ex-Twitter) eram majoritariamente negativa.

Com mais de 2,1 milhões de inscritos, as provas seriam aplicadas neste domingo em 228 municípios de todas as unidades da Federação, sendo dez no Rio Grande do Sul (em 190 locais diferentes), para ocupar 6.640 vagas em 21 órgãos da Administração Pública Federal.