Polo de saúde na terra Yanomami mais que dobra testes para malária

O Polo Base de Saúde Indígena de Auaris, em Roraima, unidade localizada no território Yanomami, aumentou em 150% o número de testes de malária aplicados na população. O índice saltou de 400 lancetas por semana, no início de setembro, para cerca de mil atualmente. Com o reforço no diagnóstico, as equipes de saúde realizam tratamentos assistidos, o que resulta em maior controle da doença.

Nesta quarta-feira, equipes da Secretaria de Saúde Indígena (Sesai) e da Agência Brasileira de Apoio à Gestão do Sistema Único de Saúde (AgSUS) estiveram na comunidade de 164 pessoas.

O enfermeiro Marco Aurélio Gomes, 36 anos, está há oito meses atuando em Auaris. Ele conta que a ampliação da assistência melhorou o combate da doença e o monitoramento das notificações. “Com diagnóstico e tratamento adequados, estamos conseguindo diminuir o número de adoecimentos. Estamos conseguindo desenvolver uma boa assistência”, afirma.

O agente indígena de saúde Roberto Sanomã, 40 anos, que trabalha na região desde 2007, ressalta que a presença dos profissionais de saúde e o fortalecimento da saúde indígena garantem o controle da doença. “Hoje, tratamos o paciente, entregamos remédio e removemos os casos mais graves para o polo base. Esse é um trabalho importante para a comunidade”, diz.