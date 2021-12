Política atual abdica de princípios por governabilidade, diz Moro em SP

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Em evento com empresários do setor de energia nesta quarta-feira, em São Paulo, o ex-ministro Sergio Moro criticou o que chamou de falta de “princípios e valores” na política.

Recentemente lançado pré-candidato pelo Podemos à Presidência da República, o ex-juiz da Lava Jato afirmou que as alternativas à polarização Lula e Bolsonaro, atualmente, “variam de ruim a trágico” e que, por isso, decidiu começar a “construir um projeto de país”.

“O nosso projeto pretende dialogar com a sociedade, os setores e, evidentemente, com o mundo político, mas sem abdicar de princípios e valores (…) isso foi deixado de lado, e não tem funcionado no país. Muitas vezes, a pretexto de uma governabilidade ou de uma eficiência questionáveis, a gente não consegue avançar e chega-se a esse beco sem saída”, disse Moro durante almoço promovido por Otto Gübel, advogado especializado em recuperações judiciais, e pela Associação Brasileira de Geração Distribuída.

O ex-ministro, que evitou falar sobre possíveis nomes para o vice de sua chapa — o que considera ser ainda uma “decisão muito prematura” –, voltou a criticar “manobras” do governo para não votar a PEC da prisão em segunda instância. A votação, prevista para esta quarta, foi adiada após 17 integrantes da comissão serem trocados.