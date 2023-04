Policiais de SP esperam aumento e deputado da base pede mais efetivo

Promessa de campanha de Tarcísio de Freitas, o aumento salarial para policiais é uma das medidas para tornar a carreira mais atrativa. A PM de São Paulo tem o menor efetivo do século com pouco mais de 80.000 agentes. O deputado Altair Moraes, líder do Republicanos, partido do governador, protocolou um indicativo para mais policiais no interior.

“Esta proposta objetiva sensibilizar o Chefe do Executivo, para que realize o aumento do efetivo policial no município de Cajamar”, solicitou o parlamentar, alegando que a população cidade de cerca de 80.000 habitantes está aumentando e precisa de reforço na segurança.

Nesta legislatura, outros dois indicativos fazem pedidos semelhantes para outros municípios. A deputada Carla Morando (PSDB) quer um estudo para aumentar o efetivo em São Bernardo do Campo e Thainara Faria (PT) solicitou um delegado e um investigador para Gavião Peixoto.

O deputado Reis (PT) também fez um indicativo solicitando liberação de recursos para o aumento salarial dos agentes de segurança. Já Paulo Correa Jr (PSD), cobrou novos concursos em um requerimento.

O aumento dos vencimentos dos policiais foi uma das justificativas para o aumento em 50% do salário do governador, vice e dos próprios deputados, sancionado pela Alesp em janeiro.

No mesmo mês, o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, criou um grupo de trabalho que prometeu um estudo para aumento do salário dos policiais. À época, foi dado prazo até o fim de abril para a proposta ser encaminhada.