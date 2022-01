Polícia Federal apreende 15 girafas sob maus tratos em resort safari no RJ

A Polícia Federal apreendeu quinze girafas e prendeu, em flagrante, dois homens por maus tratos em um ‘resort safari’ de Mangaratiba, no litoral sul do Rio de Janeiro.

A força-tarefa foi enviada para verificar informações a respeito da morte de três dos animais — de um conjunto original de dezoito — que foram importados da África do Sul.

Por enquanto, o Ibama ficará responsável pela supervisão e pelos cuidados das girafas. Já os presos foram conduzidos à Superintendência da Polícia Federal no Rio, onde foi lavrado termo circunstanciado de ocorrência por maus tratos.

Além do crime, a investigação que deu origem ao inquérito policial terá andamento, com o objetivo de apurar as circunstâncias e a legalidade da importação dos animais, bem como as condições de manutenção e cuidado das girafas, diz a Polícia Federal.