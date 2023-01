Polícia do DF investiga desvios de condutas de agentes nos atos do dia 8

Giro VEJA - quinta, 12 de janeiro

Mais detalhes sobre a gastança de Bolsonaro e a reação do governo, bem como o andamento das investigações sobre financiadores dos atos terroristas em Brasília são os destaques do dia

O governo Luiz Inácio Lula da Silva divulgou nesta quinta-feira parte dos dados do cartão de crédito corporativo do ex-presidente Jair Bolsonaro. As informações revelam que foram gastos mais de 27 milhões de reais nos quatro anos de mandato em despesas como transporte e alimentação. Apenas em combustíveis, as despesas são superiores, inclusive, às dos governos Lula, Dilma Rousseff e Michel Temer