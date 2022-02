Polícia Civil apura corrupção em contratos do governo Ibaneis

A Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou nesta quarta mais uma operação para investigar fraudes envolvendo gastos milionários do governo de Ibaneis Rocha com a decoração natalina na capital do país.

O ex-secretário de Fazenda e atual conselheiro do Tribunal de Contas do DF, André Clemente, é alvo das buscas. O negócio, estimado em 23 milhões de reais em dois anos teria sido realizado a partir de contratações de fachada para beneficiar empresários com boas relações no governo.

Clemente nega as irregularidades e diz ser vítima de “uma fraude arquitetada por atores de um jogo político sujo desde que meu nome surgiu para a vaga do Tribunal de Contas do DF”.