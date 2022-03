Polarizado entre petistas e bolsonaristas, país não terá paz, diz Tebet

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Pré-candidata do MDB à presidência da República, a senadora Simone Tebet defendeu nesta segunda o fortalecimento da terceira via na disputa ao Planalto e afirmou que, caso o país fique entre Lula e Bolsonaro, não haverá “paz”.

Durante o painel ‘Sob o olhar delas’, promovido pela XP em comemoração ao Dia das Mulheres, Tebet indicou que não é hora de se falar em “afunilamento” de nomes viáveis a derrotar os dois presidenciáveis que lideram as pesquisas, mas sim de deixar que os outros candidatos se apresentaram aos eleitores.

“Essa polarização só vai se romper quando conseguirmos levar o centro democrático para o segundo turno. A continuar nessa forma, nessa polarização odiosa, não teremos paz, esse segundo só se encerraria em 2026 (…) Sou pré-candidata à presidência e, como única mulher, não posso furtar-me da responsabilidade de levar minha voz mostrando para a população o que nos mulheres queremos. E lá na frente esse centro será construído”, disse a senadora.

Na última semana, o MDB anunciou que não levará adiante a proposta de federação com outras legendas e que manterá a pré-candidatura de Tebet, que inclusive será a porta-voz da sigla nas propagandas de rádio e TV que começam na próxima quinta, 10. A aposta do partido é de que a senadora, apesar de pouco conhecida, é um dos nomes com menos rejeição nas pesquisas, o que a permite penetrar em diferentes bolhas de eleitores, sobretudo de mulheres.

Mesmo com a manutenção da candidatura, o presidente Baleia Rossi não descartou a possibilidade de manter conversas com demais partidos do chamado centro democrático, entre eles o União Brasil e o PSDB.