Polarização com Bolsonaro ‘facilita nossa vida’, diz Lula

O ex-presidente Lula (PT) voltou a afirmar que as eleições deste ano serão polarizadas e declarou que a posição antagônica ao presidente Jair Bolsonaro (PL) é favorável à sua candidatura — mais favorável, inclusive, do que a oposição de adversários históricos, como o também ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB).

Segundo a pesquisa BTG/FSB divulgada na segunda, Lula lidera a corrida ao Planalto, com 43% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro tem 29%.

“Qualquer política tem polarização. A própria eleição, pelo fato de ter mais que um partido político, já é polarizada, sobretudo quando tem dois candidatos que estão ocupando o primeiro espaço das pesquisas (…) Eu preferia a polarização que eu tinha com o PSDB, com o Fernando Henrique Cardoso, com o Alckmin, porque era um debate mais democrático. Agora, o fato de ser o Bolsonaro facilita a nossa vida, porque a gente quer acabar com o fascismo nesse país”, disse Lula à Rádio Som Maior, de Criciúma (SC).

Citado por Lula, o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin é cotado para ocupar a vice em sua chapa na disputa à presidência e, como parte da viabilização dessa aliança, se filiará ao PSB, nesta quarta-feira, em Brasília.

Durante a entrevista, o ex-presidente também voltou a criticar a flexibilização de direitos trabalhistas e reafirmou a necessidade de regulação da mídia como forma de combate às fake news.