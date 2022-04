Podemos vai discutir se lança Santos Cruz ou Alvaro Dias para o Planalto

Ainda se recuperando da repentina saída do ex-juiz Sergio Moro, no fim do mês passado, a cúpula do Podemos vai se reunir na tarde desta quarta-feira para discutir a possibilidade de lançar outro nome como candidato ao Palácio do Planalto, um desejo da presidente do partido, Renata Abreu.

A “disputa” interna será entre o senador Alvaro Dias, que foi o presidenciável da legenda em 2018 e obteve 0,8% dos votos, e o general Carlos Alberto dos Santos Cruz, ex-ministro do governo Bolsonaro, assim como Moro. Ambos estão dispostos a encarar as urnas no pleito presidencial. Pré-candidato à reeleição no Senado, Dias correria o risco de ficar sem mandato a partir de 2023.

O convite para a reunião, destinado aos senadores, deputados federais, presidentes estaduais e dirigentes do Podemos, informa que serão feitas avaliações do cenário nacional e das candidaturas proporcionais e majoritárias e metas eleitorais, além de debater o fortalecimento das candidaturas femininas.

Renata Abreu já disse que sua expectativa para as eleições deste ano é eleger entre 23 e 28 deputados federais — hoje são oito.

Pela manhã, a cúpula do partido vai se reunir para fazer uma capacitação em planejamento estratégico de campanhas eleitorais, marketing político, jurídico e administração partidária.

