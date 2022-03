Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O Radar mostrou nesta quarta que o governador de Santa Catarina, Carlos Moisés decidiu se filiar ao Republicanos. Antes de conversar com Marcos Pereira, porém, o governador está reunido nesta manhã com Renata Abreu. A chefe do Podemos tenta uma última investida.