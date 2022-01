Podemos sondou marqueteiros de Doria para campanha de Moro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O Podemos de Sergio Moro chegou a conversar com os marqueteiros Chico Mendez e Guillermo Raffo, que fizeram a campanha de Henrique Meirelles em 2018, mas a dupla já tinha um pré-contrato assinado com João Doria, mesmo antes das prévias do PSDB.

O ex-juiz segue em busca de um marqueteiro pra chamar de seu.

O publicitário Fernando Vieira, que trabalha no Podemos e começou a tocar a pré-campanha de Moro, deve ficar na retaguarda, focado no partido.