Podemos libera filiados para apoiar Bolsonaro ou Lula no 2º turno

Atualizado em 6 out 2022, 14h20 - Publicado em 6 out 2022, 14h16

O Podemos liberou os seus filiados para apoiarem Jair Bolsonaro (PL) ou Lula (PT) no segundo turno da disputa presidencial. O partido apoiou Simone Tebet (MDB) no primeiro turno e divulgou nesta quinta-feira que os seus quadros estão livres para formarem alianças regionais que lhe forem mais convenientes e também para decidirem sobre a escolha para a Presidência.

“Após o primeiro turno das eleições, o Podemos iniciou um debate interno para posicionamento nacional. Em respeito às realidades regionais, no segundo turno o partido definiu pela liberação de seus dirigentes, prefeitos, parlamentares e filiados para o apoio às candidaturas estaduais e presidencial”, diz nota da legenda.

Na quarta, por exemplo, a cúpula do Podemos em São Paulo declarou apoio a Tarcísio de Freitas (Republicanos) no segundo turno da eleição ao governo paulista contra Fernando Haddad (PT). A executiva nacional, contudo, preferiu o caminho da neutralidade no plano federal, assim como fez o MDB nesta quarta-feira, que também liberou seus quadros para definirem os seus apoios.

“O Podemos reitera as suas convicções na soberania do voto popular e nas liberdades individuais, pautado nos valores de transparência, da participação e da democracia. Desta forma, seguiremos apoiando as pautas de interesse do Brasil sempre em defesa do Estado Democrático de Direito”.