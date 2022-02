Podemos aprova discussão de federação com o Cidadania

A Executiva Nacional do Podemos decidiu há pouco autorizar a discussão com o Cidadania para formar uma federação nas eleições desse ano. O objetivo da legenda do presidenciável Sergio Moro é unir a chamada terceira via em torno de uma candidatura viável.

O Cidadania, que tem o senador Alessandro Vieira como pré-candidato ao Palácio do Planalto, também está envolvido em conversas com o PSDB de João Doria para a composição de uma federação.

Em última instância, o movimento visa construir uma “frente ampla” para vencer Lula e Jair Bolsonaro.