Podemos apoia reforma tributária do Senado; governo quer a da Câmara

Deputados e senadores do Podemos se reuniram com o líder do partido do Senado, Oriovisto Guimarães, para debater sobre as propostas de reforma tributária. Os parlamentares fecharam posição em defesa da proposta alternativa às PEC 45 e 110, que estão na Câmara dos Deputados em 2019 e são defendidas pelo governo.

De autoria de Oriovisto, a PEC 46 foi apresentada no Senado no fim de 2022. O texto propõe unificar as leis estaduais e municipais sobre o ICMS e ISS. Conforme o autor da matéria, a proposta é bem recebida pelo setor produtivo.

“Não aumenta a carga tributária, não penaliza o setor produtivo, simplifica impostos, garante transparência e previsibilidade, sempre preservando a autonomia de estados e municípios”, disse o senador.