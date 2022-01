Podcast sobre inteligência emocional vira livro

Mentora de inteligência emocional, a escritora e podcaster Thais Galassi lança nas próximas semanas o livro Cocriando Sonhos, com a assessoria do Bellelê Projetos Literários. Ela compartilha o conhecimento sobre alta performance da mente e meditações no podcast Thais Galassi, que está em quarto lugar na categoria saúde e fitness no ranking do Spotify.

Thais reuniu a fórmula de suas mentorias individuais em um único livro, compartilhando os cinco passos para transformar vidas a partir da inteligência emocional. Além de explicar de maneira clara as leis da atração, ela também trata de temas como gratidão, afirmações positivas, equilíbrio físico e mental e o poder da mente sobre as decisões.