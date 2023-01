PM do DF cerca acampamento golpista no QG do Exército

Cumprindo determinações de Alexandre de Moraes, do STF, a Polícia Militar do Distrito Federal cercou há pouco o acampamento dos bolsonaristas golpistas na frente do QG do Exército, em Brasília.

Parte dos bolsonaristas que estavam acampados no lugar deixou o espaço nas últimas horas, antevendo a ação policial que tem ordens para prender quem se recusar a sair.

Pelo menos dez ônibus da Polícia Militar chegaram ao local há pouco. Os policiais isolam o local neste momento, mas ainda não avançaram contra as estruturas bolsonaristas.

Aproximadamente 15 soldados do Exército, acompanhados de um ônibus militar, fazem uma barreira impedindo o acesso de veículos. Manifestantes a pé, no entanto, podem entrar e sair da área livremente.