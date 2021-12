Plataforma sobre Semana de 1922, ‘Agenda Tarsila’ já reúne 300 eventos

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Em três meses de existência, a Agenda Tarsila, plataforma criada em comemoração aos 100 anos da Semana de Arte Moderna no Brasil, já agrega 300 eventos relacionados ao movimento modernista.

O site disponibiliza e divulga atrações como dança, apresentações circenses, teatrais, de literatura, de música, e exposições em diferentes regiões do país. Os eventos acontecem de forma presencial e online, e a maioria é gratuita.

Por enquanto, os conteúdos mais consumidos são as programações culturais e as entrevistas com personalidades ligadas aos modernistas.

A iniciativa é da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do estado de São Paulo, sendo produzida pela Organização Social Amigos da Arte.